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02 Mayıs 2018 13:21

Çanakkale şehidi torunları ve Anzak torunları Çanakkale’de buluştu

Mersin Valiliği ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) iş birliğinde ’57.

Çanakkale şehidi torunları ve Anzak torunları Çanakkale’de buluştu

02 Mayıs 2018 13:21

Alaya Saygı Yürüyüşü, Çanakkale Şehidi Torunları ile Anzak Torunlarının Çanakkale’de Buluşturulması’ projesi gerçekleştirildi.


Proje kapsamında, Mersin’in Mut ilçesindeki Çanakkale Şehitleri torunları, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ile 100 kişilik MEÜ öğrencisi ve personelleri Çanakkale’ye götürüldü. Çanakkale’de, ’57. Alaya Saygı Yürüyüşü’ne katılan Çanakkale şehidi torunları, tören alanında Anzak torunları ile buluşturuldu. Çevirmenler aracılığıyla sohbet eden katılımcılar, barış ve sevgi mesajları verdi.




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