Canan Karatay: "Zeytinyağı kullanımı artarsa hastalık kalmaz"

Dr. Canan Karatay, "Eğer bu ülkede zeytin meyvesi ve zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler, hiçbir hastalık kalmaz" dedi.

Türkiye'de ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde Belediye ve Kaymakamlık tarafından düzenlenen 4. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na katılan ünlü Kardiyolog-Cerrah Prof. Dr. Canan Karatay, “Bugün zeytin ve zeytinyağı sempozyumunun 4'üncüsünü kutluyoruz. Burada bin 300 yaşındaki ağacı 4 sene önce tescil etmiştik ve zeytin ağacından bende toplamıştım. Hakikaten altın suyudur. Ben her zaman söylüyorum: Zeytin altındır zeytinyağı altın suyudur” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytin ve zeytinyağının faydalarını halka anlatmak zorunda olduğunu belirterek, "Sağlığımızı korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kurumları, hiçbir ayrım yapmadan zeytini ve tarımı desteklemeye çağırıyorum. Başka hiçbir şey yapmayın, oturup bina yapmayın, beton dikmeyin; zeytin ağacı dikin. Hepimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği zeytindedir ve zeytinyağındadır. Bütün dünya buna yatırım yapmaktadır. Yolların yapılması önemli değil. 9 katlı binaların, 50 katlı AVM'lerin yapılması önemli değil. Medeniyet o değil. Medeniyet çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesidir. Bir ülke tarımı ayakta tutarsa ayakta kalabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Karatay, sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytinyağı dünyanın en önemli antioksidandır. Hipokrat, milattan önce beşinci yüzyılda zeytinyağıyla mide ülseri ve kolerayı tedavi etmiştir. Bağırsaklarımızdaki sıkıntıları götüren soğuk sıkım zeytinyağıdır. Yaşlılarda bağırsaklar çalışmamaya başlarsa beyin de gider. Çünkü bağırsaklarımız ikinci beyindir. Maalesef üzüldüğün nokta ise, ben çok iyi biliyorum Mut'tan zeytin alınıp başka markalarla piyasaya sürülüyor. Buna da o kadar çok üzülüyorum. Zeytin ve zeytinyağınıza mümkün olduğu kadar sahip çıkın.”

Mut Belediye Başkan Nebi Yılmaz, yaptığı konuşmasında, “İlçe olarak 691 dekar tarım arazisine sahibiz. Bunun 281 dekarı zeytinle oluşuyor. Zeytin miktarına baktığın zaman yüzde 40'ına yakın bir bölümü Mut ilçesinde zeytinle kaplı ve ilçe genelinde tarımdan aldığımız bilgilerle 12 milyon 500 bin zeytin ağacı var” dedi.

“Zeytinimiz ilaç kullanılmadan doğal ortamında yetişmektedir”

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ise, “Zeytinimiz ve zeytinyağımız ilaç kullanılmadan doğal ortamında ilçemizde yetişmektedir. Bizi diğer üretim yapan yerlerden ayıran en önemli özellik ve ilçemizi avantajlı kılan budur. İlçemizin mikro klima iklim koşulları bunu bize kazandırmıştır. Yıllık 200 bin tonu aşan üretimiyle üretimde önemli bir pay sahibiyiz. Son yıllarda kurumlarımızla tanıtım atağına geçtik ve 4 yıldır önemli mesafe aldık. Artık Mut zeytini ve yağı belli bir marka değeri oluştu” diye konuştu.

Mut'ta bulunan bin 300 yıllık anıt zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının 1 kilosunu 20 bin liraya açık arttırmayla alan esnaf Abdullah Kestel, “Mut'ta tescili olan bin 300 yaşındaki zeytin ağacından toplanan zeytinlerden üretilen bu zeytinyağı benim için özel bir zeytinyağıdır yıllarca saklayacağım” ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında, yoldan geçen araçlar durdurularak sürücülere, Canan Karatay, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve Belediye Başkanı Nebi Yılmaz tarafından şişelerde zeytinyağı ikram edildi.