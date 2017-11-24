Cankutaran ve Tarhan, Şehit Doğan’ın 7 yemeğine katıldı

Mezitli ilçesinin Doğlu Köyü’nde düzenlenen yemeğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Kuran-ı Kerim okunarak, duaların edildiği yemekte, Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran ve Başkan Tarhan şehidin annesi ve eşiyle görüşerek acılarını paylaştı. Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan’ın emanetine sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu ifade eden Tarhan, “Bizim için canını ortaya koyan bu yiğit evladımıza en büyük teşekkür geride kalanlara sahip çıkarak olacaktır. Bu konuda gereken her şeyi yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.