Çatıdaki yuvasından düşen martı yavrusunu itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi 112 Sokak üzerindeki 2 katlı eski Ali Efendi Konağının çatısında yuva yapan martının 2 yavrusundan bir tanesi yere düştü. Anne martı yere düşen yavrusunun üzerinde çığlıklar atarak dolanmaya başladı. Martının çığlığını duyan sokak sakinleri, martı yavrusunun yuvadan düştüğünü fark etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavruyu tekrar yuvasına kavuşturmak için çalışma başlattı. Yerdeki yavru martıyı yakalamak için kısa bir süre kovalamaca yapan ekipler, ardından yavruyu yakalayarak yuvasına bıraktı.