Çay Mahalle Evi kursiyerlerinden renkli sergi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı mahalle evlerinde açılan ve Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında da malzeme desteği sağlanan kurs merkezlerinde eğitim alan kursiyer kadınlar, kazandıkları mesleki eğitim ve beceriler sayesinde geleceğe daha güvenle bakabiliyor.

Çay Mahalle Evi’nde el sanatları ve ahşap boyama eğitimi alan kursiyer kadınların el emeği göz nuru eserleri, düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu. Kendi çaba ve emekleri sonucu ortaya çıkan birbirinden renkli ve ilginç eserlerin sergilendiği sergiye, çocuklarıyla birlikte katılan mahalleli kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. Sergiye, kursiyerler ve eğitmenlerin yanı sıra, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ile mahalleli kadınlar da katıldı. Serginin açılışı öncesi çocuklar kısa bir gösteri sundu.

Ahşap boyama, çatlatma peçete dekupaj tekniğini öğrendiler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Çay Mahalle Evi’nde, SODES tarafından temin edilen ürünleri kullanan kadınlara, Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi’nden gelen eğitmenler tarafından ahşap boyama teknikleri, çatlatma ve el sanatları eğitimleri verildi. Mahalleli kadınlara ayrıca giysi dikimi, biçki, dikiş ve nakış kursları da verilirken, haftalar süren eğitimlerin ardından mahalleli kursiyer kadınlar, büyük bir emekle ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler. Eskimiş veya atıl kaldığı için çöpe atılabilecek eşya ve malzemeleri boyama, ahşap çatlatma, rengârenk desenlerle işleme, peçete dekupaj tekniği ve daha birçok teknikle geri dönüştürerek sanat eserine dönüştüren kadınların ortaya çıkardıkları yüzlerce eser, sergiyi gezen mahalle sakinlerinin beğenisini topladı.

“Aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen herkesi kurslara davet ediyorum”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, belediyenin mahalle evlerinde verilen ücretsiz kursları, yapılan anket veya saha araştırmaları sonucu mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda belirleyip açtıklarını ifade etti. Mahalle ve Kültür Evlerinde verilen kurslar sayesinde, bugüne dek yüzlerce kişinin farklı alanlarda eğitimler aldığına dikkat çeken Pamuk; “Mahalle ve Kültür Evlerimizde düzenlediğimiz mesleki ve beceri

kurslarımız çok verimli geçmekte, özellikle aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu merkezlerde eğitim alan vatandaşlarımızın kendilerine olan özgüvenleri artmakta, sosyal çevreleri gelişmekte, böylece geleceğe daha da güvenle bakabilmektedirler. Bu nedenle, başta kadınlar olmak üzere zamanı ve imkanı olan bütün gençlerimizi eğitimlere katılmaya, birer meslek ve beceri kazanmaya davet ediyorum" dedi.