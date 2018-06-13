Çaya uçan aracın sürücüsü camı kırarak hayatını kurtardı

Korku dolu anların yaşandığı kazada araç sürücüsü, camı kırarak dışarı çıkmayı başardı.

Kaza, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahur vakti ekmek almaya giden Egehan Uçar hakimiyetindeki 33 YH 898 plakalı otomobil, Sini Çayı’na uçtu. Araçta mahsur kalan Egehan Uçar, otomobilin camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Araç, sabah saatlerinde olay yerine vinç çağrılarak çaydan çıkarıldı. Aracın çaydan çıkarılışını film gibi izleyen vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

"Kapı açılmadı, camı kırdım çıktım dışarı"

Kazayla ilgili konuşan Egehan Uçar, "Sahur vakti ekmek almak için fırına gidiyordum. Fırına yaklaştığım sırada frene basma ihtiyacı hissettim. Baktım fren tutmuyor, panikledim. Direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya uçtum. Araca su dolmadan kapıyı açmayı denedim ama açılmadı. Daha sonra camı kırarak dışarı çıktım. Verilmiş sadakam varmış ki kurtuldum" dedi.

Araç sürücüsünün babası Üzehir Uçar ise zararın cana geleceğine mala gelmesinden dolayı sevindiklerini belirterek, "Yeter ki oğlumun canı sağ olsun. Şükürler olsun Allah’ıma oğlumu bizlere bağışladı. Sahur vakti ekmek alamaya gitti, gecikince meraklandım. Telefon açtım ulaşamadım. Baktım az sonra oğlum ıslak vaziyette geldi. Araç ile birlikte çaya uçtuğunu söyledi. Önemli değil sen sağsın gerisi sorun değil dedim. Oğlumun canı sağ ya gerisi önemli değil" diye konuştu.