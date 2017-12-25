Çermikliler birlik ve dayanışma gecesinde bir araya geldi

Bu yıl 2.’si düzenlenen geceye, Diyarbakır Çermik ilçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’da katıldı. Gecede renkli görüntüler oluşurken, Başkan Karamehmetoğlu’da hemşehrileriyle sık sık halay çekti.

Bir düğün salonunda organize edilen geceye Başkan Karamehmetoğlu’nun yanı sıra Mersin Çermikliler Derneği Başkanı Hüseyin Kahar ile çok sayıda Çermikli katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, belediye olarak Çermik’e yaptıkları hizmetleri anlattı. Özellikle Çermik’te bulunan kaplıcalardan bahseden Karamehtoğlu, "Çermik kaplıcalarıyla şifa dağıtan bir ilçemizdir. O yüzden bizim buradaki turizm potansiyelini yükseltmemiz lazım. Bunun içinde tesislerimizi modern hale getirmemiz lazım. Bununla ilgili proje hazırlamıştık ve buda kabul gördü. Kalkınma Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bugün yarın ödenek geldiğinde hemen eski hamamları onarmaya başlayacağız. Çermik kaplıcaları Allah’ın bize verdiği bir nimettir. Dünyada 2. sıradadır. Bunun tanıtımını iyi yapmamışız. Güzel tesisler yapamamışız. Bu tesisleri ve kaplıcaları modern hale getireceğiz ve turizm potansiyelini yükselteceğiz. Bunu yaptığımız zaman ilçe ekonomisine katkı sunacağız. Bu çok önemlidir" dedi.

Makamların, koltukların gelip geçici olduğunu kaydeden Karamehmetoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak Çermik’e yapacağımız hizmetler kalıcıdır. Bizim olduğumuz yerde ben yok, biz varız. Biz hepimiz biriz. Bütün hemşehrilerim fikirlerini, düşüncelerini bize iletebilirler. Biz Çermik sevdalısıyız. Çermik’in kaplıcaları ne kadar önemliyse evsel bahçeleri de o kadar önemlidir. Bu göreve geldiğimiz zaman dere ıslahı ile ilgili yetkililere yazı yazdık ve onunla ilgili de çalışma bitmek üzere. Biz her zaman Çermik için ne faydalıysa onu yapmaya çalışıyoruz. Çermiklilerle, Diyarbakır’la gurur duyuyoruz. Çermik medeniyettir, kültürdür, sevdadır, hoşgörüdür."

Konuşmaların ardından vatandaşlar, çalan müzikler eşliğinde doyasıyla eğlendi. Başkan Karamehmetoğlu’da gecede hemşehrileriyle sık sık halay çekti.