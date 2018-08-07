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07 Ağustos 2018 14:54

Çeşmeli Mahallesi modern pazar yerine kavuştu

Erdemli Belediyesi tarafından Çeşmeli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan modern pazar yeri, kura çekiminin ardından esnaflara tahsis edildi.

Çeşmeli Mahallesi modern pazar yerine kavuştu

07 Ağustos 2018 14:54


’Her beldeye modern düğün salonu ve pazar yeri’ hedefiyle yola çıkan Erdemli Belediyesi, Çeşmeli Mahallesi’nde çağdaş pazaryerini halkın kullanımına açtı. Pazarcı esnafı ile bir araya gelen belediye yetkilileri yapılan kura çekimi ile pazarcı esnafına yerlerini tahsis etti.



"Halkımız kışın çamurdan yazın tozdan kurtuldu"


Pazar yerleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Halkımız kışı çamurlu, yazın tozlu sokak ortalarındaki çağ dışı pazar yerlerinden kurtulmalı dedik ve bu anlamda tek tek, belde belde modern, şık kapalı pazar yerlerimizi halkımıza armağan etmeye devam ediyoruz. Pazarcı esnafımız için de aynı durum geçerli. Esnaflarımız Kurban Bayramı’nda iki sevinç ve mutluluğu bir arada yaşayacaklar. Herkes alışverişini sağlıklı, modern ve rahat bir şekilde yapacak" dedi.



"Pazarcı esnafı çadırlardan kurtuldu"


Belediye olarak her kesime eşit hizmet götürdüklerini belirten Tollu, "Bu hizmetle pazarcı esnafımızın naylon çadırlar altında zor çalışma koşullarında çalışmaktan kurtarıyoruz. Erdemli merkezde bunun örneğini görebilirsiniz. Erdemli’de pazarcı esnafı sağlık ve temizlik şartlarına uygun, tuvaleti lavabosu olan, güneşten yağmurdan etkilenmeden huzur içerisinde alış veriş yapılan bir alanda çalışıyorlar. Tüm beldelerimizde bu hizmetin aynısını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.




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