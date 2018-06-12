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12 Haziran 2018 12:17

Çeşmeli-Taşucu otoyol çalışmaları başlıyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu için ihaleye çıkıldığını, tekliflerin 14 Ağustos’ta açılacağını ve hemen ardından yolun yapımı için kazmanın vurulacağını söyledi.

Çeşmeli-Taşucu otoyol çalışmaları başlıyor

12 Haziran 2018 12:17


Elvan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mersin için en önemli projelerden birinin de Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projesi olduğunu belirterek, "Genel seçimler öncesinde milletimize bu yolun yapımı için söz vermiştik. Ve seçim döneminde çalışmalara başladık. 1.5 yıl gibi kısa bir sürede bu yolumuzun projesini yaptırdık ve hemen ardından ÇED sürecini tamamladık. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra yolumuzun yapımını Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunduk. Kısa bir sürede bu süreç tamamlandı. YPK kararı onaylandı. Hemen ardından da yolun yapımı için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu. Bu da alındı. Söz konusu süreçlerin tamamlanmasının ardından yolun yapım aşamasına geldik. Nisan ayında yolun ihalesine çıkıldı. İhaleye teklifler alınmaya başladı. Bu teklifler 14 Ağustos’ta açılacak ve yap-işlet-devret modeli ile hemen yolun yapım aşamasına geçilecek” dedi.


"Mesafeler kısalacak"


Elvan, Mersin’de verdikleri her sözün takipçisi olduklarını vurgulayarak, her projeyi adım adım takip ettiklerinin altını çizdi. Mersin’de ulaşım alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çok sayıda projenin hızla ilerlediğini kaydeden Elvan, “Karayollarında Mersin’in hemen hemen tüm ilçelerinde bölge müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Şuan devam 43 adet karayolu projemiz var. Mersin adeta bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Tünellerle, viyadüklerle aşılamaz denilen yolları aşıyor, geçilemez denilen dağları geçiyoruz. Bu projelerimiz tamamlandığında hem Mersin’in kendi içerisinde hem de diğer illerle bağlantıları güçlenecek, mesafeler kısalacak. Tek derdimiz var, o da Mersin’in gelişmesi ve kalkınması. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah Mersin’i Akdeniz’de hak ettiği noktaya ulaştıracağız. 1 Kasım 2015’te söz verip de başlamadığımız hiçbir projemiz kalmadı. Hatta bunların üstüne söz vermediğimiz halde çok sayıda projeyi ekledik. Bütün projelerin ve verdiğimiz her sözün takipçisiyiz" diye konuştu.




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