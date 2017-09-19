Cevdet Saçlı: "Akıllı mobilyalar artık lüks değil, ihtiyaç"

Doç. Dr. Cevdet Saçlı, akıllı mobilyaların kullanımının arttığını belirterek, "Elektronik ve teknolojik aksamlarıyla standart mobilyalardan daha fonksiyonel olarak üretilen akıllı mobilyalar diğer akıllı ürünler gibi hızla yaşamımızdaki yerini alıyor. Akıllı mobilyalar artık lüks değil, ihtiyaç" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saçlı, akıllı mobilyaların insan hayatına büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Bebeklerin, çocukların, yetişkinlerin, yaşlıların ve engellilerin uyku esnasında veya uyanıkken karşılaşabilecekleri sağlık problemlerini doğru ve zamanında algılayarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olan akıllı yatak üretiliyor. Ev sahiplerinin en fazla şikayetçi olduğu konulardan biri mobilyaların ve halıların lekelenmesidir. Bunun için anti bakteriyel asla leke tutmayan kumaş üretiliyor. Görme engellilerin sosyal hayata katılımına katkı sunacak gardırop üretiliyor. Bu gardırop sayesinde görme engelliler barkod okutarak gardıroptaki kıyafetlerin rengini ve doğru kombini sesli öğrenebilecekler, daha önceden tanımlanmış kıyafetlerin dolabın hangi bölümüne konulması ve alınması gerektiğini sesli komutla anlayabilecekler. Yangın tehlikesine maruz kalabileceği düşünülen mekânlarda yangını geciktirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla mobilyalarda kullanılan son kat vernik üretildi. Bu vernik, özel bağlayıcı yapısı sayesinde uygulandığı yüzeyin açık ateşe maruz kalmasına rağmen çok çabuk alev almasını önlemektedir. Yine mobilya yapımında kullanılmak üzere, nano teknolojiyle bor katkılı yanmaz boya üretildi" ifadelerini kullandı.

“Mobilyalarda görünüm olarak çok fazla bir değişiklik yapılmıyor. Mesela görme engelliler için yapılan gardırop hepimizin evlerinde bulunan standart gardırop görünümünde. Elektronik aksamların gardıroba entegre edilmesiyle farklı bir özellik kazanıyor” diyen Saçlı, "Gelişen teknolojiyi kullanmalı, çağa ayak uydurmalıyız. Akıllı mobilyalar kısa zamanda hepimizin evine, iş yerine girecek. Çok fonksiyonlu kullanıma sahip bu mobilyalar hayatımızı kolaylaştıracak. Ayrıca farklı tasarımlardaki birçok akıllı mobilya da yaşam alanımızı oldukça genişletecek” diye konuştu.