ÇEVDOSAN, Global Sokak Ekonomisi Kongresi'ne katıldı

Malta Üniversitesi'nden gerçekleştirilen ‘Global Sokak Ekonomisi Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan ÇEVDOSAN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, sokak ekonomisinin yaşamın ve yarının ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

1-7 Ekim tarihleri arasında Malta Üniversitesi Valenta Kampüsünde gerçekleştirilen kongrede konuşan Akbaş, katılımcılara sokak ekonomisi ve ÇEVDOSAN'ın hizmet alanlarını anlattı.

Çeşitli ülkelerden iş insanları ve birçok üniversite temsilcilerinin katıldığı kongrede, çevre ve sokak ekonomisinin önemini anlatan Akbaş, dünya üzerinde yaşayan insanların sonraki nesillere temiz bir yaşam alanı bırakması gerektiğini vurguladı. Kongrede, çevresel ve geri dönüşüm alanında yaşanan gelişmeleri anlatmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydeden Akbaş, "Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren firmalar, hem ülkemize hem yaşadığımız kente ciddi oranda ekonomik katkı sağlıyor. Bununla birlikte dünyada yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve daha yaşanılabilir bir dünya adına attığımız adımlar, bizden sonraki nesillere ciddi oranda ışık tutacaktır. Sokak ekonomisi yaşamın ve yarının ayrılmaz parçasıdır. Sokak ekonomisi mikro ölçekli doğal tarımın garantisidir. Düşük maliyetli birincil istihdam kaynağıdır. En yaygın girişimcilik okuludur. Sokak ekonomisi serbest piyasanın sıfır bürokrasi ile en kolay girişimcilik sektörüdür" dedi.

Sokak ekonomisinin sorunları ve çözümleri

Sokak ekonomisinin sorunları ve çözümlerine ilişkin konuşan Akbaş, "Sokak ekonomisi dışlanmakta ve yadsınmaktadır. Özgün eğitim sokak ekonomisi çalışanlarının en önemli sorunudur. Sokak ekonomisindeki emeğin değeri, piyasa ekonomisindeki değerden daha düşüktür. Sokak ekonomisi, her türlü güvenden ve güvenceden yoksundur. Bunlara bağlı olarak çözüm önerilerimiz şunlardır; sokak ekonomisine özgün eğitim programı sunulmalıdır. Çocuk ve kadın emeği ivedilikle korunmalıdır. Sokak ekonomisi sağlık ve sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Etkin entegrasyonu ve sosyal içselleştirilmesi ile ürün ve hizmet kalitesi yükseltilmektedir. Sokak ekonomisi özgün mali teşviklerden ve danışmanlık teşviklerinden yararlanmalıdır. Sokak ekonomisi girişimciliği ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Sanal odaları, dernekleri, birlikleri korunmalıdır" diye konuştu.

Akbaş, Malta'da gerçekleştirilen ‘Global Sokak Ekonomisi Kongresi'nin tekrarının 2019 yılı Şubat ayında Mersin'de yapılması konusunda teklifte bulundu. Kongrede Akbaş'a katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verildi.