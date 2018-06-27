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27 Haziran 2018 14:55

ÇEVDOSAN ile Mezitli Belediyesi arasında geri dönüşüm protokolü imzalandı

Mersin’de geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren ÇEVDOSAN, ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma alanında Mezitli Belediyesi ile 3 yıllık protokol imzaladı.

ÇEVDOSAN ile Mezitli Belediyesi arasında geri dönüşüm protokolü imzalandı

27 Haziran 2018 14:55


ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Akbaş ve Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Güner tarafından imzalanan protokol kapsamında taraflar yaptıkları sözleşemeden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.


Mersin’de birçok belediye ile iş ortağı olduklarını dile getiren Akbaş, "Birçok belediye ile imzaladığımız protokolü Mezitli Belediyesi ile de imzaladığımız için son derece mutluyuz. Geri dönüşüm alanında ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma gibi hususlarda Mezitli Belediyesi’ne hizmet vereceğiz. Mezitli, kentimizin şuanda en çok ilgi gören ilçelerinden birisi. Geri dönüşüme verdikleri desteklerden dolayı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a, Başkan Yardımcısı Ertan Güner’e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.




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