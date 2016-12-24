Çevdosan standında camın serüveni anlatıldı

Çevdosan A.Ş. ve Şişecam işbirliği ile Adana’da düzenlenen bir etkinlikte, camın, üretimi sırasında geçirdiği aşamalar anlatıldı.

Geri dönüşüm alanında hizmet veren Çevdosan, ’Sizi düşünüyoruz, geri dönüştürüyoruz’ sloganıyla başlattığı bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Adana Real Alış Veriş Merkezi’nde Şişecam ile birlikte stant açan Çevdosan, vatandaşlara geri dönüşümün önemini anlattı.

Stantta, camın ortaya çıkışı ve geçirdiği aşamalar anlatılırken, cam ürünlerinin çöp olmayıp, geri dönüştürülebilen bir ürün olduğu konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.