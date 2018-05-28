ÇEVDOSAN üyeleri iftarda bir araya geldi

ÇEVDOSAN olağan toplantılarını iftar yemeği ile birleştiren ÇEVDOSAN yönetimi, düzenledikleri programda, geri dönüşüm alanındaki faaliyetler hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye’nin geri dönüşüm alanında daha aktif rol oynaması gerektiğine dikkat çeken ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, "Türkiye’de geri dönüşüm geleceğimiz, çevre ve ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Geri dönüşüm bir ihtiyaçtır. Çevreye bırakılan her atık bizlere çeşitli zararlar olarak geri dönüyor. Biz yaptığımız işle bu atıkları tekrardan kullanıma kazandırarak ileriye dönük oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Bu konuda yaptığımız işin her zaman takipçisi oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

’Pet şişeni ver duymayan kalmasın’ projesi ile farkındalık oluşturduklarını söyleyen Akbaş, "Toroslar Belediyesi’nin destekleri ile geliştirdiğimiz ’Pet şişeni ver duymayan kalmasın’ projesinden elde edilen gelir ile Mersin’deki işitme engelli kardeşlerimize cihaz pili desteğinde bulunduk. Buradaki amacımız geri dönüşüme duyarlı olmayı aşılamak ve farkındalık oluşturmaktı. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerini geleneksel hale getirerek, hem geri dönüşüme hem de engelli kardeşlerimize faydalı olabilmek adına projeler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.