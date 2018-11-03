ÇEVDOSAN'dan plastik poşet düzenlemesine destek

ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik atılan adımların sevindirici olduğunu belirterek, "Plastik poşetlerin ücretli hale gelmesi, doğa koruma kapsamında önemli bir adım" dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik poşetleri ücretli hale getiriyor ve plastik poşet kullanımını azaltmayı hedefliyoruz" açıklamasının ardından ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş'tan destek geldi. Akbaş, plastik poşetlerin doğadan yaklaşık 100 yılda kaybolduğunu belirterek, "Plastik poşetlerin ücretli hale gelmesi, doğa koruma kapsamında önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

"Atık sektöründe ciddi bir ivme kazandırdık"

Mersin'de ve çevre illerde belediyeler, kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek atık sektörüne ciddi bir ivme kazandırdıklarını belirten Akbaş, "Uzun süredir belediyeler, kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde atık sektörüne ciddi bir ivme kazandırdık. Doğa koruma alanında bilinçli nesiller yetiştirmek adına birçok sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Her bireyin doğaya olan sorumluluğu vardır. Biz bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Plastik poşet doğadan yaklaşık 100 yılda kayboluyor ve doğaya ciddi oranda zarar veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un plastik poşetlerin ücretli hale getirileceğini açıklaması bizleri son derece sevindirdi" şeklinde konuştu.

"Proje ekonomiye ciddi sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'ye ekonomik açıdan ciddi oranda katkı sağlayacağını belirten Akbaş, "Sıfır atık projesi her geçen gün gelişen ve kabul gören yerinde bir projedir. ÇEVDOSAN olarak sıfır atık projesini desteklemeye ve ülkemize ekonomik katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.