Çevdosan'dan Şişecam'a destek

Şişecam Topluluğu'nun Mersin'de bulunan üretim tesislerinin çalışanlarının ve ailelerinin geri dönüşüme destek vermek amacıyla yeniden tasarladığı cam kumbaralar Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde sergilendi.

Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen ve Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “cam yeniden cam”, şehirleri renklendirmeye devam ediyor. Şişecam Topluluğu'nun geri dönüşüme destek vermek amacıyla yeniden tasarladığı cam kumbaralar, sergilendi. Rengarenk cam kumbaraların sergilendiği etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Çevre Mühendisleri Oda Başkanı Sinan Can, Şişecam Kimyasallar Grubu bünyesindeki Kromsan Fabrikası'nın Müdürü Mehmet Güler, Çevdosan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Müdür Mehmet Güler, “Şişecam Topluluğu, Türkiye'nin önde gelen sürdürülebilirlik projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” projesi kapsamında cam geri dönüşümü konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Aynı amaç doğrultusunda Mersin'deki Şişecam Topluluğu çalışanları ve aileleri tarafından boyanıp, yeniden tasarlanan cam kumbaralarını kullanıma sunmanın ve sizlere sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu cam kumbaralarıyla kentimize renk katarken, aynı zamanda cam atıklarının geri dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Projeye destek verdiklerini belirten ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu üyesi Merve Yeşildağ, geri dönüşümün önemine değinerek, "Çevdosan firması olarak Şişecam Topluluğu'nun ‘Cam Yeniden Cam' projesi kapsamında sizlerle birlikte olmaktan ve projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Cam, plastik, kağıt ve kompozit malzemelerin de geri kazanımının olduğunu ve ekonomiye değer kazandığını belirtmek isteriz. Sizler de geri kazanıma destek olmak istiyorsanız firmamızın ücretsiz danışma hattı olan 444 2086'dan bizlere ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.