Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde, dernek adına açıklama yapan Sadet Bilir, Türkiye’de, İsrail’in ürettiği hibrit, yani yapı taşı değiştirilmiş, kısırlaştırılmış bitki tohumlarının kullanıldığını öne sürdü. Hibritin çeşitli sebze tohumlarının genetik olarak kırılması ve melezleştirilmesi ile elde edildiğini kaydeden Bilir, "Bu tohumun doğal tohumlara oranla daha pahalı, ürün verimliliği ve kalitesinin de daha iyi olduğu zannediliyor. Ancak genetiği değiştirilen tohumlardan oluştuğu için insan sağlığına zararlı olduğu gözardı ediliyor. Bu tohumun, bağışıklık sistemine katkısı yoktur" dedi.

Son günlerde İsrail mallarının boykot edilmesinin gündemde olduğunu aktaran Bilir, "Bizler de İsrail’in hibrit tohumunu kullanmak yerine, yerli tohumların kullanılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.