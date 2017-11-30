CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü Mersin’e geliyor

CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Özyiğit’in yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bir toplantıya katılmak üzere kentte bulunan İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile partililer katıldı. Burada konuşan Başkan Özyiğit, narenciyenin Türkiye ve Mersin açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. 400 binden fazla çiftçi tarafından üretilen narenciye ürünlerinin Türkiye ekonomisine 1 milyar dolar ihracat getirisi sağladığını vurgulayan Özyiğit, "1 milyon 150 bin dekar büyüklüğündeki üretim alanında 4 milyon ton narenciye üretimi ile ülkemiz dünyada 9’uncu sırada yer almaktadır. Mersin toplam narenciye üretiminin yüzde 30’unu karşılamaktadır. Ülkemizde narenciye üreticilerinin çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olmasından dolayı sermaye sıkıntısı çekmekte ve pazarlamada yeterli sonucu alamamaktadır" dedi.

Narenciye tarımının Türkiye’nin istihdamı açısından da önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Özyiğit, "Ekim, hasat yani üretim aşaması, buna bağlı taşınması, kesilmesi, paketlenmesi, depolanması, pazarlama ve ticareti birçok kişinin ve ailenin geçimini sağlamaktadır. Kentimizdeki tarım alanları hızla betonlaştığından inşaat sektörü de gelişmektedir. Tarımda çok verimli topraklara sahip olmamıza ve kendimize yetebilecek şartlara sahipken, ne yazık ki tarım ürünlerini ithal eder noktaya geldik. Türkiye’nin narenciye üretiminin yüzde 70’i içinde bulunduğumuz Çukurova Bölgesinde üretilmektedir. CHP Mersin tarımına sahip çıkıyor. Narenciye Çalıştayını 2 Aralık 2017 Cumartesi günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Narenciye sektörünün temsilcileri ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan muhtarlarımızla Genel Başkanımız kapalı alan toplantısı yaparak, yüz yüze görüşüp, narenciye tarımının ve üreticilerinin üretimden tüketime her aşamasındaki sorunlarını tespit etmek, çözümler bulmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelecektir. Toplantı sonucu narenciye tarım politikalarını ele alan çalıştay sonuç bildirgesi paylaşılacaktır. Ayrıca Genel Başkanımız aynı gün Mezitli Belediyemiz tarafından düzenlenecek toplu temel atma ve açılış programına katılacak. Eğer zaman kalırsa da buradaki programın ardından bir narenciye fabrikası ziyaret edilecektir" diye konuştu.