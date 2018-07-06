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06 Temmuz 2018 14:17

CHP Mersin İl Başkanlığı kurultay istemiyor

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, 5 ay önce toplanan kurultayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak belirlediğini hatırlatarak, "Bu iradenin bugün artık tartışılır hale geldiğini ileri sürebilmek için çok ciddi, geçerli nedenler bulunmalıdır.

CHP Mersin İl Başkanlığı kurultay istemiyor

06 Temmuz 2018 14:17

Seçim sonuçlarına dair sübjektif değerlendirmeler, genel başkanlık beklentileri hiç kimseye kurultayımızın 5 ay önce ortaya koyduğu iradeyi sorgulama hakkı vermez" dedi.


Aktay, partisindeki olağanüstü kurultay çağrılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CHP’de örgütün iradesinin, bütün iradelerin üstünde ve değerli olduğunu söyledi. Örgüt iradesinin, mahallelerden başlayarak aşama aşama ortaya çıktığını ve nihai olarak kurultayda vücut bulduğunu belirten Aktay, "Kurultay iradesini sürekli tartışılır halde tutmak, onu değersizleştirmek, demokrasiyle bağdaşmadığı gibi parti adabına da uygun değildir. CHP kurultayı 5 ay önce bir karar vermiş ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak belirlemiştir. Bu iradenin bugün artık tartışılır hale geldiğini ileri sürebilmek için çok ciddi, geçerli nedenler bulunmalıdır. Seçim sonuçlarına dair sübjektif değerlendirmeler, genel başkanlık beklentileri hiç kimseye, kurultayımızın 5 ay önce ortaya koyduğu iradeyi sorgulama hakkı vermez" diye konuştu.


Partisinin 24 Haziran seçimlerinde başarılı ve başarısız olduğu yönlerinin elbette olduğunu dile getiren Aktay, "24 Haziran’daki yanlışlarımızı, eksiklerimizi görmek ve gerekeni yapmak mecburiyetindeyiz. Ancak bunun yolu, başarı ve başarısızlığı tek tek kişilere atfetmek, parti içinden suçlular bulup çıkarmak ya da kurtarıcı kahramanlar ilan etmek olamaz. Siyaseti kişiler değil, ilkeler ekseninde düşünmeye alışmak zorundayız. Başka türlü kendimizi yenileyemeyiz, geliştiremeyiz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin CHP için çok önemli bir değer olduğunu kaydeden Aktay, şöyle devam etti:


"20 Haziran günü, Mersin’in Muharrem İnce’yi nasıl büyük bir sevgiyle bağrına bastığını bütün Türkiye gördü. O tarihi günün gerçekleşmesinde, o muazzam kitlenin bir araya gelmesinde parti örgütü çok önemli bir rol üstlenmişti. Bu örgütü bugün ’Kılıçdaroğlu mu, İnce mi?’ gibi kısır bir tartışmanın içinde taraf olmaya yöneltmenin partimize de ülkemize de hiçbir yararı yoktur. Parti içi demokrasinin olağan süreçleri içerisinde, günü geldiğinde bir genel başkanlık yarışı elbette gerçekleşecektir. Ancak son genel başkanlık yarışının üstünden 6 ay bile geçmemişken, önümüzde çok önemli bir yerel seçimler varken, partimizin gündemi bu olamaz, olmamalı."




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