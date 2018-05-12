CHP Mersin’de 7 milletvekili hedefliyor

Aktay, beraberinde bazı milletvekili aday adayı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulda MGC Başkanlığı’na seçilen Turgay Demirtaş ve yönetimine ’hayırlı olsun’ dileklerinde bulunan Aktay, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran’da Türkiye’nin bir seçim süreci yaşayacağını hatırlattı. Seçimlerde iki ayrı ittifakın yanı sıra bir partinin ayrı olarak seçime gireceğini kaydeden Aktay, oluşan bir ittifakın karşı ittifakı doğurduğunu söyledi.

24 Haziran’daki seçimler için çalışmaya yeni başlamadıklarını, 12 Ocak’taki il kongresinin hemen ardından startı verdiklerini belirten Aktay, "Antrenmanlıyız, il örgütü olarak seçime hazırız. Önce örgütün eksikliklerini tespit ettik, örgütlenmeyle ilgi ve hemen ikinci toplantıda karar alarak ilçelere bildirdik. Bu örgütlenmeyle ilgili eksiklikleri tamamladık. Daha sonra bileşenlerle toplantılar yaparak gerekli koordinasyonu yaptık" dedi.

Yeni il binasının açılışını Kılıçdaroğlu yapacak

Bu çalışmalar sırasında mevcut il binasının yetersiz olacağını düşünerek acilen önce uygun bir il binasına taşınmaya karar verdiklerini dile getiren Aktay, 14 Mayıs Pazartesi günü yeni il binasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile açılacağını söyledi. Aktay, açılış öncesi Kılıçdaroğlu’nun Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde halka hitap edeceğini de belirtti.

24 Haziran seçimlerinde Mersin’den 7 milletvekili çıkarma hedeflerinde olduklarını kaydeden Aktay, "Hedefimiz 7. Bu hedef doğrultusunda arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Aday adaylarıyla çalışmaya başladık, sahadayız. Siyaset uzun soluklu bir iş. Aday olunmadan da çalışmak gerekir. İl Başkanı da aday olmadan çalışıyor. İleride CHP’de ciddi anlamda siyaset yapmak isteyenler hemen kolları sıvamalıdır" diye konuştu.

Aktay, bir soru üzerine sandık güvenliğine ilişkin 3 halkalı tedbir alacaklarını da sözlerine ekledi.