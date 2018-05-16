CHP’den ’adayların belli olduğu’ iddialarına yalanlama

Aktay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, CHP’nin, ön seçim geleneği olan tek parti olduğunu belirterek, "Ancak hem baskın bir seçimle karşı karşıya kalmamız hem de genel seçime ittifak halinde giriyor olmamız nedeniyle milletvekili adaylarımızın tüm seçim çevrelerinde ’merkez yoklaması yöntemi’ ile belirlenmesine karar verilmiştir" dedi.

Genel Merkezin, milletvekili adaylarını tespit ederken il örgütlerinden de genel merkeze yardımcı olunacak şekilde kanaat oluşturulmasını talep ettiğini kaydeden Aktay, "Ancak bu kanaatin herhangi bir oylama sonucuyla değil, istişareler yoluyla oluşturulması ve ayrıca, bölge dengelerinin de gözetilmesi önemle vurgulanmıştır. Mersin’de de süreç bütünüyle bu şekilde yürümektedir. Partimizin milletvekili adaylarının belirlendiği ya da milletvekili aday adaylarına dair nihai kanaatin şekillenmiş olduğu yolundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

Partinin bütün üyeleri, yöneticileri ve aday adaylarının, 24 Haziran seçimlerinin hayati öneminin bilincinde olduğunu dile getiren Aktay, "Her birimiz bu sorumlulukla çalışmalarımızı çok yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Milletvekili adaylarımız kısa bir süre içinde genel merkezimizce açıklanacak ve ondan sonra da aynı kararlılıkla, aynı tempoyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.