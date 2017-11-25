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25 Kasım 2017 14:58

CHP’li kadınlar, şiddete karşı mor zincir oluşturdu

CHP’li kadınlar, Mersin’de kadına yönelik şiddete karşı mor zincir oluşturdu.

CHP’li kadınlar, şiddete karşı mor zincir oluşturdu

25 Kasım 2017 14:58

CHP Mersin İl Kadın Kolları üyeleri, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse öncülüğünde mor zincirli eylem yapan kadınlar, il binasından Özgür Çocuk Parkı’na yürüyerek, kadına yönelik şiddeti protesto etti.


CHP Mersin İl Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ‘Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz’ sloganıyla eylem yaptı. Eyleme, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de katıldı. Eylem çerçevesinde saat 12.00’de CHP il binası önünde toplanan kadınlar, ellerinde kadına yönelik şiddeti protesto eden dövizler ve pankartlarla mor tülden bir zincir oluşturdu. Buradan Atatürk Caddesi, Sakarya Caddesi ve İstiklal Caddesi güzergahında oluşturdukları mor zincirle sloganlar atarak yürüyen kadınlar, kadına şiddetin son bulmasını istedi. Yürüyüşlerini Özgür Çocuk Parkı’nda noktalayan kadınlara, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile CHP’li erkekler de destek verdi. Zincirli yürüyüşte bazı Mersinliler de alkış, ıslık ve kornalarla kadınlara destek oldu.


Parkta bir açıklama yapan Genel Başkan Köse, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesine ve kadınlardan özür dilemesi çağrısına Mersin’den yanıt verdi. Bakan Kaya’nın, Kılıçdaroğlu’nun kadına yönelik şiddete ilişkin sözlerini çarpıttığını öne süren Köse, “Bu, Bakan Kaya’nın kendi yanlış algısıdır. Biz, kadına seçme ve seçilme hakkını 83 yıl önce veren uygar bir anlayışın temsilcileriyiz. Kadına karşı her türlü şiddetin karşısındayız. Bakanın bu algısını kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.


“Ülkemizde her iki kadından biri fiziksel şiddete uğruyor”


Erk zihniyetin uygulamış olduğu her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı örgütlenmenin, birlikte mücadelenin kaçınılmaz olduğunun bilincinde olduklarını söyleyen Köse, “Biliyoruz ki, örgütlü kadın mücadelesinin önünde hiçbir güç duramaz. Biliyoruz ki, kadının ışığı şiddetin karanlığını mutlaka yenecektir. Bugün ülkemizde her iki kadından biri fiziksel şiddete uğramakta. Evde, sokakta, parkta, toplu taşıma araçlarında, iş yerinde ve hatta kamu kuruluşlarında kadına yöneltilen şiddet çığ gibi büyümekte. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet ile yaşamın her alanında biz kadınları tahakküm altına almak istemekte. Buradan yetkilileri uyarıyoruz; hayatımızdan, bedenimizden, emeğimizden, ekmeğimizden elinizi çekin diyoruz. Biz kadınları yok etmek isteyen erk zihniyetin her türlü tehdit ve saldırıları karşısında sesimizi daha da yükseltiyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz” diye konuştu.


Kadına yönelik her gün artan sistemli şiddetin, siyasi iradenin yanlış uyguladığı politikaların sonucu olduğunu öne süren Köse, kadın bedeni ve kadın emeği üzerinden yapılan siyasete ‘dur’ dediklerini vurguladı. “Toplumdaki erk zihniyete sesleniyoruz” diyen Köse, şunları söyledi: “biz anneyiz, biz eşiz, biz kız kardeşiz. Biz iş arkadaşınızız. Biz siyasette güç birliğiniziz. Ama her şeyden önce bizler güçlü, özgür bireyleriz. Aşırı sevgi bahanesiyle kıskançlık cinnetiyle tabularınız, töreleriniz ile hiç bitmeyen o büyük egolarınız ile biz kadınları asla yok edemeyeceksiniz. Biz, iş hayatının vazgeçilmez gücüyüz. Biz, bu ülkenin sosyal renkleriyiz. Bu ülkede biz renklerimizle mutluyuz. Kadınları meta olarak gören zihniyetle mücadelemiz, kadının kendi değerini, gücünü görmesiyle başarıya ulaşacaktır. Şiddete teslim olmaya asla izin vermeyeceğiz. Ayağa kalkın kadınlar, karşı koyun, daha çok örgütlenelim, daha çok sesimizi çıkaralım. Cumhuriyetin bize sağladığı özgürlüklerden asla vazgeçmeyeceğiz.”


Eylem, atılan sloganların ardından olaysız sona erdi.




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