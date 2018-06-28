Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi başladı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, halk arasında ’Mersin Çiçek Pasajı’ olarak bilinen Gökçay Kapalı İş Merkezi’ni otantik ve turistik bir görünüme kavuşturmak amacıyla hayata geçen ’Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi’ kapsamında, pasajın mülk sahipleri ve kiracı esnafıyla bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelinin de katılımıyla belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, projenin hayata geçmesinde ve yenileme için gereken 5.5 milyon liralık hibe bütçenin karşılanmasını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın sağladığının altını çizen Pamuk, yenileme çalışmasının bitmesinden sonra pasajın artı bir değer kazanacağını vurguladı. Pamuk, toplantıda ayrıca yenileme çalışmasından sonra mevcut kiraları arttırmamaları yönünde de mülk sahibi olan vatandaşlardan söz istedi, ortak bir mutabakat içinde taahhüt aldı.

"Kalkınma Bakanlığı, 5.5 milyon lira hibe ödenek tahsis etti"

Proje ile ilgili ihalenin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapıldığını ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını belirten Pamuk, “Bakanımız Lütfi Elvan ile birlikte pasajı ziyaretimizde, burada faaliyet gösteren esnafımız, Mersin’de akşam saatlerine doğru sokaklarda insan hareketliliği kalmadığını ifade ederek Bakanımızdan bu konuda destek istediler. Bakanımız da pasaj esnafımızın bu talebine olumlu baktı ve elinden geleni yapacağını ifade etti. Nihayetinde Kalkınma Bakanlığımız, yenileme projesi için 5.5 milyon lira tutarında bir ödenek tahsis etti. Kalkınma Bakanımıza, gerek Akdeniz Belediyemiz gerekse Çiçek Pasajı esnafımız adına şükranlarımı sunuyorum. Zira bu projemizin öncülüğünü Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan yapmıştır" dedi.

“Estetiği ve otantik yapısıyla göze çarpan bir mekan kazanacağız”

Belediye olarak hemen hazırlıkları yaparak mimar, mühendis ve şehir plancılarıyla birlikte gece gündüz çalışarak çok güzel bir proje ortaya çıkardıklarını kaydeden Pamuk, projeyi

hazırlarken pasajdaki işyeri sahipleri ile bir araya gelerek, onların fikir ve önerilerini de aldıklarını belirtti.

Proje bütçesi ve yapım işinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde olduğunu dile getiren Pamuk, “Gerçekten de Mersin kent merkezinde bir hareketsizlik söz konusu. Tabi bu durum esnafımız açısından zor bir durum. Aşırı sıcağın da etkisiyle insanlarımız, kapalı alışveriş mekanlarına yöneliyor. Tabi bizler, tam bir alışveriş merkezi konseptinin ötesinde, daha otantik, burasıyla ilgili farkındalık oluşturacak bir proje üretmeyi amaçladık. Bu noktada, ekibimizden de bu anlamda bir proje hazırlamalarını istedik. Sağ olsunlar, onların da emeği sayesinde güzel bir proje ortaya çıktı. Özetle, çarşımızı bir cazibe merkezine dönüştürüp Mersinlileri, yerli ve yabancı turistleri buraya çekecek özgünlükte bir proje hazırladık. Amacımız, sıradan bir alışveriş merkezi yerine, başta aşağıya tarihi, estetiği ve otantik yapısıyla göze çarpan farklı bir yapıyı Mersin’e ve Mersinlilere kazandırmak” diye konuştu.

Toplantıya katılan mülk sahipleri ve pasaj esnafı, Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi’nin hayata geçmesindeki emek ve katkıları nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekkür etti. Toplantıda ayrıca projeyi çizen belediye teknik personeli mülk sahipleri ve kiracı esnafa projeyi tanıtan film gösterimi de sunarak teknik bilgiler verdi.

Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi

Bütçesi Kalkınma Bakanlığı tarafından karşılanan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde, yaklaşık 100’ü aşkın işyerine ve esnafa ev sahipliği yapan Gökçay Kapalı İş Merkezi, Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelinin hazırladığı yenileme projesiyle, geleneksel klasik mimarinin, modern mimari anlayışla buluşup sentezlendiği bir cazibe merkezine dönüşecek.

Yenileme çalışması sayesinde, pasaj hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak mekânı olacak. Proje, engelli vatandaşlar da düşünülerek hazırlandı. Pasaja gelen vatandaşlar hem alışverişini yapabilecek, diğer yandan pasaj içinde yapılan kafeler ve oturma alanlarında dinlenip çayını ve kahvesini içebilecek. Çatı kaplamasından duvarlarına, zemin kaplamasından tezgâhları ve aydınlatma sistemine kadar pasajda başlayan yenileme çalışması bölüm bölüm yapılarak, pasaj esnafının mağdur olması önlenecek.