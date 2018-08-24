Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Balandız Mahallesi’nde kullanılmayan su kuyusuna bir yaban domuzu düştüğü ihbarı geldi. İtfaiye ekipleri, Milli Parklar görevlilerini de yanlarına alarak olay yerine hareket etti. İtfaiye ekipleri, olay yerine geldiklerinde yaban domuzunun su kuyusunda olduğunu belirledi. Milli Parklar görevlilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda iğne ile uyuşturulan yaban domuzu, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Yaban domuzu, kendine geldikten bir süre sonra yeniden doğaya salındı.

Yaban domuzlarının zaman zaman evinin bahçesinde bulunan üzümleri yemeye geldiklerini belirten Mehmet Ali Taş, "Bu yavru yaban domuzu üzümlerimizi yedikten sonra gecenin karanlığında fark edemediği kullanılmayan içi boş eski su kuyusuna düşmüş. Kuyudan acayip acayip sesler duyunca itfaiyeye haber verdik. Ekipler domuzu kuyudan çıkardılar" dedi.