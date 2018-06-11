Çiftlikköy’ün içmesu alt yapısı yenilendi

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesinde yürütülen içmesuyu yenileme çalışmaları kapsamında, Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan içmesuyu sağlayan şebeke hatları yenilendi.

Mahallede daha önce yapılmış, yıllardır kullanıldığı için ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık arızaya meydan veren borular yenilenerek içmesuyu sorunu ortadan kaldırıldı. Yenilenen içmesuyu şebeke hatları ile vatandaşlar daha sağlıklı ve kaliteli içmesuyuna kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Mersin’in her noktasında sorunsuz bir alt yapı oluşturmak adına MESKİ’nin aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan her bölgede çalışmalarımıza hız verdik. Yenişehir ilçemize bağlı Çiftlikköy Mahallesi’nin içmesuyu şebeke hattı çok yıpranmıştı. Sık sık yaşanan arızlar nedeniyle su kaybı yaşanmaktaydı. Artan nüfus nedeniyle içmesuyu yetersizdi. Gerçekleştirildiğimiz içmesuyu çalışmaları ile 51 kilometre içmesuyu hattı döşeyerek mahallenin içmesuyu alt yapısını tamamen yeniledik. Ayrıca bu hat üzerinden yaklaşık 750 abone bağlantısı çalışmasını da gerçekleştirdik. Mahallelimiz şuan sorunsuz bir şekilde içmesuyunu kullanmaktadır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.