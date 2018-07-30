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30 Temmuz 2018 09:57

Cinayet zanlısı polisten kaçamadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iş yerinden çıkan 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, olaydan 2 saat sonra yakalandı.

Cinayet zanlısı polisten kaçamadı

30 Temmuz 2018 09:57


İlçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi, 3522 Sokak üzerinde daha önce kavga ettiği kahvehane çalıştıran Emir Bırakmaz’a pusu attığı iddia edilen Ü.A. motosikletle evine giderken tabancayla ateş etti.


Emir Bırakmaz’ın vücuduna 2 el mermi isabet ederken, motosiklette bulunan arkadaşı İbrahim K. (42) ise ayağından yaralandı.


Polis, olaydan sonra firar eden Ü.A.’yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Ü.A. Gözlükule Höyüğünde suç aleti ile birlikte yakalandı.


Gözaltına alınan Ü.A.’nın sorgusu devam ediyor.




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