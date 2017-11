CNR 3. Mersin Kitap Fuarı açıldı

kez kitapseverler için kapılarını açtı. Yayıncılık dünyasının tüm taraflarını buluşturan fuarda 250’nin üzerinde yayınevi ve 450 marka okuyucularla bir araya gelirken, fuar 3 Aralık tarihine kadar sürecek.

Yenişehir CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kitapların, kültür hayatının vazgeçilmezleri arasında en ön sıralarda yer aldığını söyledi. "Kitap olmayan bir yaşam düşünülemez" diyen Vali Su, "Her insanın hayatında onu yönlendiren ve onun hayatını değiştiren mutlaka bir kitap, bir fikir ve bir düşünce vardır” dedi.

"Bilimin olmadığı yerde cehalet, karanlık ve gerilik vardır"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Mersin Kitap Fuarını geçen yıl 150 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl çok daha fazla ziyaretçinin gelmesini arzu ettiklerini belirterek, "Bilimin olmadığı yerde cehalet, karanlık ve gerilik vardır. Bozuk bir eğitim düzeni ve sönük bir kültür hayatıyla bırakın kalkınmayı, kendi kimliğimizle var olmayı dahi başaramayız. Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşamayız. Bir milletin geçmiş ve gelecek nesillerini birbirine bağlayan en güçlü bağ olan dili ayakta tutan ise meydana getirdiği kitaplığıdır. Fuar alanındaki binlerce kitap ve kütüphanelerimizdeki milyonlarca eser, güzel Türkçemizin gücünü ve derinliğini ortaya koyan değerlerimizdir. Kitaplar, tüm insanlık için sonsuz ışık kaynaklarıdır. Binlerce kitabın saçtığı güçlü ışıklarla ilimizi daha da aydınlatan bu fuar da nice aydınların yetişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Fikirle ve kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur”

Her milletin kendine öncülük edecek aydın kadrolara muhtaç olduğunu kaydeden Kocamaz, “Yeterli sayı ve kalitede aydını bulunmayan toplumlar başarıya ulaşamazlar. Unutmayalım ki, en kalıcı fetihler fikir ve kalp sahasında yapılanlardır. Bu alandaki fetihlerin savaşçıları ise fikri hür, vicdanı hür aydınlardır. Silah gücüyle kazanılan zaferler, daha güçlü silahlarla yok edilebilirler. Fikirle, kalemle, gönülle yapılan fetihler ise tarihe mal olurlar. Ve bu fetihler, yüzlerce hatta binlerce yıl var olmaya devam ederler. Kütüphaneler, çağları aşarak bugünlere ulaşabilmiş büyük insanların büyük eserleriyle doludur” ifadelerini kullandı.

“Fikirler kırarak, dökerek değil ikna ederek mücadele ederler”

Fuarda binlerce kitabın sergilendiğine ve her bir kitabın farklı dünya görüşleri ve yaşamı temsil ettiğine vurgu yapan Kocamaz, konuşmasında gençlere seslenerek şöyle devam etti; "Kitapların her biri farklı bir dünya görüşünü, farklı bir yaklaşımı temsil ediyor. Sizlerin de gördüğünüz gibi ortada ne bir kavga var ne de gürültü. Çünkü fikirler kırarak, dökerek değil ikna ederek mücadele ederler. Elbette farklı fikirlerimiz olacak. Ve her birimiz doğruluğuna inandığımız fikirlerimiz için mücadele vereceğiz. Ancak bu mücadeleyi kavga ve gürültüyle değil, farklı fikirlere saygı duyarak yapacağız. Sevgili gençler, fikirlerinizi cesurca açıklamaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bilin ki, fikir tartışması dediğimiz şey, kendi fikrimizi başkalarına kabul ettirmek için değil, gerçeği birlikte aramak için yapılır. Birlikte düşünmek, kişiliği ortadan kaldırmaz, tam tersine geliştirir. Bir toplumdaki en tehlikeli insan tipi, düşüncenin tehlikeli olduğunu söyleyen kişidir. Farklı fikirleri zenginlik olarak görün. Yeni fikirlere açık olun. Ancak bu şekilde Türkiye’nin umudu olabilirsiniz.”

Konuşmaların ardından fuarın açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra stantları gezdi.

250’nin üzerinde yayınevi, 450 marka

3 Aralık tarihine kadar sürecek olan fuarda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinin de olduğu 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Fuarda birbirinden değerli kitapların yazarları sevenleri ile bir araya gelecek. Mersin ve bölgesinin en yenilikçi kitap fuarı olma amacıyla düzenlenen CNR Mersin Kitap Fuarı, 9 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak. Yayıncılık dünyasının tüm taraflarını buluşturan fuarda 250’nin üzerinde yayınevi ve 450 marka okuyucularla bir araya gelecek.