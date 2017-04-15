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15 Nisan 2017 10:14

Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıktığı duvarın üzerinde dengesini kaybeden çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı.

Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı

15 Nisan 2017 10:14

Çocuk, kesilen demir parmaklıkla birlikte hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli İlçe Merkezindeki Rıfat Coşkun Cüceloğlu parkında yaşandı. Parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklardan Mustafa C. (12), park ile evlerinin bulunduğu apartman arasındaki duvarın üzerinden atlayarak karşı tarafa geçmek istedi. Islak olan duvarda dengesini kaybeden çocuk, parkmaklıkların üzerine düştü ve demir parmaklıklardan biri çocuğun göğüs kafesine girdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, 112 acil servis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin uzun uğraşlarıyla duvar üzerindeki demir parmaklıklar spiral yardımıyla kesildi. Bir sivil polis memuru çocuğun gözünü kapatırken, çevresindekiler de çocuğu dikkatlice sedyeye aldı. Çocuk göğsündeki demir parmaklıklarla ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.


Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı yoğun bakın ünitesine alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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