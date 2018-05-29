Çocuk Hakları Komitesi tanıtım standı açıldı

Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerinin gerçekleştiği alanda kurulan proje tanıtım standında, Mersin’de çocuk hakları alanında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara, bilgi verildi.

Mersin Çocuk Hakları İl Koordinatörü Mustafa Sarı, "Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar projesi ile çocuklarımızın çocukluklarını en iyi şekilde yaşamalarını hedeflemekteyiz. Her çocuğumuz temel haklarını bilmeli ve yaşamalıdır. Biz yetişkinler olarak görevimiz çocuklarımıza bu imkanı sağlamak olmalıdır. Bu da başta ailenin olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması ve bilinçlendirilmesiyle gerçekleşir. Çocuğun üstün yararı yaşama korunma gelişim ve katılım haklarının en iyi şekilde sağlanmasıyla korunur. Artık toplumumuzun tüm kesimleri çocuklarla ilgili alınacak her kararda çocuk görüşünü almalıdır" dedi.