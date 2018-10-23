Çocuk katilinden kan donduran ifade

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Alican K., "Çocuğu öldürmem için beni arkadaşım zorladı. Arkadaşım 'bıçakla' dedi, ben de bıçakladım" dedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İkinci duruşmasından farklı olarak savunma yapan Alican K., "Arkadaşım Ö.T.'den davacıyım. O beni zorladı. Bana uyuşturucu hap ile votka içirdi. Beni suça sürüklemeye çalıştı. Çocuk küfür edince 'Ben olsam bıçaklardım, çocuğu bıçakla' dedi. Ben de bıçakladım" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise Alican K.'nın psikolojisiyle ilgili adli tıptan gelecek sonucun beklenmesini ve müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

Müşteki avukatları, "Sanığın sadece cinayetten yargılanmamasını istiyoruz. Olayla ilgili cinsel istismar yönünden de keşif yapılmasını istiyoruz. Emniyetle yazışmalarımızda sanığın uyuşturucu hap ile votka içtiği de kesinleşmiştir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, psikolojisiyle ilgili ihtisas dairesinden rapor alınmasını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2019 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasını izleyen polis, katil zanlısı Alican K.'yi gözaltına almıştı.