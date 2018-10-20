Çocuk komitesinde bulunan çocuklar bu kez de tiyatro izledi

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İl Çocuk Hakları Komitesi proje koordinatörü Mutafa Sarı, "Çocukların ders dışı zamanlarında çocukluklarını yaşayabilecekleri gezi piknik eğlence sinema tiyatro gibi faaliyetlerle çocuk odaklı sosyal faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Her ne şekilde olursa olsun çocuklarımız sokakta gelişi güzel alanlarda değil devletimizin kurumlarının desteğinde kontrolünde sosyal faaliyetlerin içinde olmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız öncelikle kendi kültürel değerlerini ve yakın çevresindeki tarihi ve turistik yerleri tanımalarını istiyoruz" dedi.