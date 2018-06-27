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27 Haziran 2018 10:33

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

27 Haziran 2018 10:33


Mersin Valiliği toplantı salonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya başkanlığında yapılan toplantıda, Mersin’de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Toplantıda konuşan Topkaya, Mersin’de yapılan çalışmalar sonucunda sokakta çalışan çocuk sayısında ciddi oranda azalma görüldüğünü söyledi. Kurum olarak Mersin merkezde 2 mobil ekiple başta sokakta çalışan çocuklar olmak üzere muhtaç olan herkese hizmet verdiklerini kaydeden Topkaya, "Bu konuda rehberlik yapmaktayız. Mobil ekibimiz aracılığı ile alanda başta çocuklarımız olmak üzere her türlü sosyal hizmet vakalarına uzmanlarımız müdahale etmektedir. Mersin özelikle sokakta çalışan çocuklara yönelik sosyal hizmet çalışmalarında diğer illerimize de örnek olmaktadır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından İl Çocuk Hakları Koordinasyonu Mustafa Sarı tarafından çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi verildi.




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