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22 Kasım 2017 12:14

’Çocuk Koruma Mobil Ekipleri’ sokak çalışmalarını sürdürüyor

Mersin’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde çeşitli kurumların katılımıyla oluşturulan ’Çocuk Koruma Mobil Ekipleri’ sokak çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

’Çocuk Koruma Mobil Ekipleri’ sokak çalışmalarını sürdürüyor

22 Kasım 2017 12:14


Aralıksız devam eden çalışmalarla, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocukların sokağın olumsuz risklerinden korunması için koruyucu önleyici çalışma yapmak ve çocukların kötü koşullarda sokakta çalışmasını ve çalıştırılmasının önlenmesinin hedeflendiği bildirildi. Mobil ekiplerde yer alan İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, belediye, İş-Kur, emniyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ASP uzmanları ve psikologların ise kendi hizmet alanlarındaki çalışmaları yürütüp rehberlik yaptıkları ifade edildi.


Mobil ekip çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İl Çocuk Hakları ve Sokakta Çalışan Çocuklar Koordinatörü Mustafa Sarı, sokakta karşılaşılan çocukların büyük bölümünün Suriyeli çocuklarlardan oluştuğuna dikkat çekerek, "Tercüman ve uzaman aracılığı bu çocuklarla görüşülüp evi ve ailesi öğreniliyor. Sokaktan alınan çocuklar ailesine teslim edilmek üzere evine götürülüyor. Çocuğun ailesine teslimi sırasında aileye bilgilendirme yapılıyor ve çocuk aileye teslim ediliyor. Bir daha sokakta çalıştırılmaması konusunda sözlü uyarı yapılıyor. Ayrıca, çocuğunun sokakta olumsuz koşullarda karşılaşacağı tehlikeler anlatılıyor" dedi.


2017 yılı başından bu yana sokakta çöpçülük, dilencilik yapan ve trafik ışıklarında cam silerek tehlike oluşturan yaklaşık 200 çocuğun ailesine teslim edildiğini kaydeden Sarı, evinde olumsuz koşullarda olduğu komisyonca tespit edilen kişiler için ise hemen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile gerekli yardımın yapıldığını söyledi.


Sarı, çalışmalar sonucunda sokakta dilenen ya da dilendirilen çocuk sayısında ciddi oranda azalma olduğunu sözlerine ekledi.




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