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15 Mayıs 2018 15:29

Çocuklar cinsel istismardan korunma yollarını tiyatro oyunuyla öğreniyor

Mersin Barosu ve İl Milli eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, çocuklara cinsel istismardan korunma yolları anlattığı ’Sihirli Küre’ adlı tiyatro oyununun gerçekleşmesinde emeği geçen avukatlara plaket verildi.

Çocuklar cinsel istismardan korunma yollarını tiyatro oyunuyla öğreniyor

15 Mayıs 2018 15:29


Projenin gerçekleşmesine öncülük eden önceki dönem Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve avukatların katılımıyla, Mersin Adliyesi Baro Odası’nda gerçekleşen plaket töreninde, Baro Başkan Vekili Gazi Özdemir, Baro Saymanı Melike Zafer Gürgen, Çocuk Hakları Merkezi Başkan yardımcıları Kamil Ekinci ve Hatice Süreyya Er ile birlikte, Türkiye’de bir ilke imza atarak çocuklara cinsel istismardan korunma yolları ile haklarının anlatıldığı Sihirli Küre adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi için yaklaşık bir yıl boyunca emek veren oyunculardan avukatlar Zehra Çoban, Tuğçe Deniz Yalçın, Ahmet Paket, Ayşegül Şeker, Ayşen Elvan Bilgin, Burcu Eser, Atakan Kutlu ve Meltem Bengü Kılıç’a teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.


Mersin Barosu’nun Türkiye’de sosyal sorumluluk projelerine öncülük ettiğini ve Türkiye’de bu konuda örnek bir baro olduğunu söyleyen Gazi Özdemir, “Dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olan çocuk istismarı ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimizin ulusal çapta ses getiren bir projeyi hayata geçirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Baromuz adına gurur verici bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen avukatlarımıza ve dışarıdan destek veren oyuncularımıza teşekkür ediyorum" dedi.




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