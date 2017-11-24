Çocuklar doğru diş fırçalama yöntemini öğreniyor

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanırken, dişlerini neden ve nasıl fırçalamaları gerektiği anlatıldı. Öğrencilere doğru diş fırçalama yönetiminin ne olduğu gösterildi. Toroslar İlçesi Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitimde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Diş hekimi Serhat Işılak tarafından 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi. Diş macunu ve diş fırçası hediye edilen ortaokul düzeyindeki öğrencilere, diş hekimliğinin meslek tanımı yapıldı ve doğru meslek seçiminin nasıl yapılması gerektiği ile diş hekimliğinin nasıl bir meslek olduğu konuları anlatıldı. Öğrencilere meslek seçiminde dikkat etmeleri gereken noktalar aktarılırken, bir diş hekiminde bulunması gereken özellikler, kimlerin diş hekimi olabileceği ve meslek seçimlerinin başarıyı nasıl etkilediğinden söz edildi. Diş çürüklerinin önemli sağlık problemlerine neden olabileceğinden bahseden Serhat Işılak, herkesin düzenli olarak günde iki defa dişlerini fırçalamaları ve diş ipi kullanarak diş çürüklerinin önlenebileceğine dikkat çekti. Ağız ve dişin konuşma, yeme ve içmede olan öneminden, diş çürüklerine neden olan etkenlerden ve yılda en az bir defa da diş hekimine gidilmesinin gerektiğinden bahseden Işılak, dişte problem oluşmadan doktora kontrole gitmenin önemine vurgu yaptı. Işılak, sigaranın da ağıza ve dişe neden olan zararlarını ve ağız sağlığını nasıl olumsuz yönde etkilediğini anlatarak, aşırı tatlı tüketiminden kaçınılarak, sert kabuklu yiyeceklerin dişlerle kırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlerin kendisi ve arkadaşları için oldukça bilgilendirici olduğunu söyleyen 8. sınıf öğrencisi Zeynep Sıla Çınar, “Diş hekimliği, hemşirelik mesleği, ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgiler öğrendim. Ben normalde de diş sağlığıma dikkat ediyorum ama bundan sonra daha çok dikkat edeceğim. Bu eğitim sayesinde çok faydalı bilgiler öğrendik. Diş hekimi ya da hemşire olmak isteyen arkadaşlarımıza yol gösterici bir eğitim oldu. Zaten sınav sistemi değiştiği için birçok öğrencinin kafası karışık. O yüzden bu eğitimler bana da, arkadaşlarımıza da çok yardımcı oldu. Eğitimler için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

5. sınıf öğrencisi Sühede Ulucan ise “Bu eğitimlerle dişlerimizin sağlığı için neler yapmamız gerektiğini ve dişlerimizin önemini öğrendik. Diş fırçası ve macunu da dağıttılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim, herkesi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hemşire Mehtap Şimşek de hemşirelik mesleği hakkında çocukları bilgilendirdi. Verilen eğitimin ardından öğrenciler merak ettikleri soruları Işılak ve Şimşek’e yöneltti.