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05 Temmuz 2017 10:38

Çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyorlar

Silifke Belediyesi tarafından açılan yüzme havuzunda, çeşitli yaş gruplarından çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de doyasıya eğleniyorlar.

Çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyorlar

05 Temmuz 2017 10:38


Silifke Belediyesi’nin, yaz tatiline gitme imkanı bulamayan ve yüzme bilmeyen çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Haydi Çocuklar Havuza” projesi başladı. İki ay sürecek havuz eğlencesine kayıtlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çocuklarının yüzme kurslarına velilerde katılarak izleme imkanı buluyorlar.


Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme kursuna kayıt yaptıran minik çocukları ve velilerini ziyaret ederek, yüzme öğrenen çocuklarla sohbet etti.


Yüzme kursuna katılan çocuklara başarılar dileyen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Silifke Belediyesi Yüzme Kurslarımız 3 Temmuz itibariyle başladı. Kursumuzun başlamasıyla birlikte katılımlar ve kayıtlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımız ve aileleri de oldukça memnun ve mutlular. Çocuklarımızın ücretsiz ve hijyen şartlarına uygun havuzlarda, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi alması güzel bir girişim oldu. Uzun zamandan beri talep edilen bir ihtiyaçtı. Bu sayede yaz aylarında hem serinlemek, hem de sportif faaliyetlerle meşgul olmak ve güzel bir yaz tatili geçirmek isteyen Silifkeli çocuklarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. İnşallah ileriki dönemlerde kent genelindeki bu eksikliği gidererek, her yaş grubuna hitap eden yüzme havuzları açabiliriz. Ben çocuklarımıza ve ailelerine bu güzel projeye katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.


Bu tür aktivitelerin çocuklar için oldukça güzel olduğunu dile getiren veliler ise, “Bu havuz sayesinde hem çocuklarımız eğleniyor hem de yüzme eğitimi alıyorlar. Silifke’nin sıcaklığından kaçmak için de güzel oluyor bu kurslar. Bu sosyal hizmetlerin her yıl devam etmesini istiyoruz. Yüzme, kayak, basketbol ve futbol gibi çocuklarımızın farklı sosyal etkinliklerle buluşması bizleri de mutlu ediyor. Bu tür çalışmalarda başta Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Turgut olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.




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