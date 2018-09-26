Çocuklar için "Matterhorn"a tırmandı

Avrupa'nın en büyük dağlarından biri olan Matterhorn Dağı'na tırmanan eğitim gönüllüsü Sacit Erdem, bu tırmanışta topladığı bağışları Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) Mersin Öğrenim Birimi'nde eğitim gören bin 600 çocuğun bir yıllık masraflarının karşılanması için bağışladı.

Eğitim gönüllüsü Sacit Erdem, örnek bir çalışmaya imza attı. İsviçre Alplerindeki Matterhorn Dağı'na tırmanan Erdem, bu tırmanıştan topladığı bağışları TEGV Mersin Öğrenim Birimine bağışladı. TEGV Mersin Öğrenim Birimini ziyaret eden Erdem, çocuklara dağa tırmanış hikayesini anlattı. Ziyarette Erdem'e TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da eşlik etti. Burada konuşan Sait Tosyalı, Sacit Erdem'in örnek bir kampanya yaptığını belirterek, “Sacit'e bu kampanyayı kim için yaparsın diye sorduğumuzda, Mersin için yaparım dedi. Dolayısıyla Matterhorn Dağı'na çıktı. Kendisine tüm TEGV çocukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Sacit Erdem ise TEGV ile uzun zamandır bir çalışma yapmak istediklerini, bunun bu vesileyle gerçekleştiğini söyledi. TEGV'de kendisini en çok etkileyen konunun gönüllüler olduğunu vurgulayan Erdem, “Bence bu kuruluşun içinde gönüllülerin o kadar önemli bir yeri var ki sanki kuruluş gönüllülerin üzerine inşa edilmiş gibi. Bu beni çok etkiledi. Bir sürü insan sosyal medyada ya da sokakta Sacit ağabey bende TEGV'de gönüllüydüm ne kadar güzel iş yapıyorsunuz dedikçe ben çok mutlu oldum. Gönüllüler çok önemli işler yapıyor” diye konuştu.

Dağa tırmanış öyküsünü de anlatan Erdem, “Bu dağın küçükken bir kartpostalını görmüştüm. Aklımda hep bu dağa tırmanmak vardı. Ben bu yaz oraya çıkmaya hazırlanırken, TEGV'le bir şey yapabilir miyiz konuşmuştuk. Bu projeyle onu birleştirelim dedik ve öyle dağa çıktık. Benim için dağın yüksekliği değil güzel olması ve çocukluğumdan belli dağa çıkmak istemem. Yoksa buraya çıkmak bir kahramanlık değil. Hepimizin çıkabileceği bir dağ sonuçta. Ben bu işi çok sevdim. Çocuklara yakın olmak çok güzel bir şey. Bundan sonra da elbet güzel projeler olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdem'e teşekkür plaketi verildi. Ardından Erdem, öğrenim biriminde bulunan çocuklarla buluşarak, onlara dağa çıkma öyküsünü ve bir dağcının kullandığı malzemeleri göstererek anlattı.