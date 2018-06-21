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21 Haziran 2018 11:27

Çocuklar SODES projesi ile havuzla buluştu

Mersin’de dar gelirli ailelerin çocukları SODES projesi kapsamında ilk defa havuzla buluştu.

Çocuklar SODES projesi ile havuzla buluştu

21 Haziran 2018 11:27


Kalkınma Bakanlığınca desteklenen, Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen ‘Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yüzme kurslarına katılan çocuklar, ilk kez havuzla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.


Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, dar gelirli olan dezavantajlı ailelerin çocuklarına proje kapsamında yüzme kursu verildiğini belirterek, "Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sahip çıkmak ve onlara çocukluklarını yaşatmaktır. Devletimizin gülen yüzü ve yardım eli her zaman bu çocuklarımızı kucaklayacaktır. Proje kapsamında önümüzdeki günlerde gezi, piknik gibi sosyal etkinliklerimiz de olacaktır" dedi.




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