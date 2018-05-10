Çocuklar sürücüleri oyunla uyardı

Hatice Uluğ İlkokulunda düzenlenen etkinlikte trafik parkının açılışını yapıldı. Çocuklar da afişler, giydikleri kıyafetler ve sergiledikleri oyunlarla sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Etkinliklerde ayrıca minik halk oyunları grubunun gösterisi de büyük alkış aldı.

Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, bu haftanın her yıl değişik etkinliklerle kutlandığını söyledi. Bu programlarla hem vatandaşlarda hem öğrencilerde trafik bilincinin gelişmesini, trafik kurallarına uymanın gerekliliğini öğretmeye çalıştıklarını vurgulayan Su, “Bu çerçevede yapılan etkinlikler bize fayda da veriyor, bunların birçok faydasını da yaşamımız içerisinde görüyoruz. Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe hayat şartlarının daha çok gelişmesi, insanların refah seviyesinin daha yukarılara çıkmasıyla beraber trafiğe çıkan araç sayısında da büyük bir artış meydana gelmekte. Buda beraberinde hem trafik sorununu ortaya çıkarmakta hem de buna bağlı olarak da zaman zaman trafik kazalarını beraberinde getirmekte. Trafik kazalarının da en önemli nedenlerinin başında aslında bu konudaki eğitim düşüklüğü sebebiyle insanların uykusuz, alkollü, dikkatsiz, aşırı sürat yaparak trafikte seyretmeleri gelmektedir. O bakımdan bu tür etkinliklerle, yaptığımız eğitim çalışmalarıyla tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Kurallara uyarsak kaza yapma riski en aşağı seviyeye düşer"

Türkiye’de son 15 yılda yapılan çalışmalarla trafik sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü kaydeden Vali Su, “Duble yollarla, hızlı trenlerle, hava yolunda meydana gelen hızlı gelişmelerle hakikaten trafik kazalarımızda da önemli düşüşler meydana gelmiştir. Bugün artık çok daha konforlu seyahat etme imkanına sahibiz. Devlet olarak, hükümetimiz yolların daha iyileştirilmesi, kara, deniz ve hava yollarının daha iyi hale getirilmesi için büyük bir gayret sarf etmektedir. Biz vatandaşlara da düşen bunlarla ilgili ortaya konmuş olan kurallara uymamızdır. Başbakanımızın bir sözü var. ’Yolların kralı olmaz, kuralı olur’ diye. Hakikaten kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uyarsak kaza yapma riskimiz en aşağı seviyeye düşer. Ancak kurallara uymadığımız zaman bu risk her an en yüksek seviyeye ulaşabilir” şeklinde konuştu.

"Kazaya neden olan kusurlar içerisinde insan unsuru yüzde 98’lerde"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Kavaklı ise Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her gün gazete ve televizyonlarda okuyup, izlediğimiz trafik kazalarının birçoğu dikkatsizlik, kendine fazla güven ve trafik kurallarına uymamaktan meydana gelmektedir. Trafik kuralları yüzyıllarca süren süreçler sonunda oluşmuştur. Düzenli ve güvenli bir trafik akışının sağlanması için trafik kurallarına uyulması zorunludur. Her bir trafik kuralı acı bir tecrübe sonucunda oluşmuştur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gerekli önlemler alınmaz ise 2020 yılında karayolu trafik kazalarının dünyada ölümlere yol açan nedenler arasında 3. sıraya yükseleceği vurgulanmıştır. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve çevresinin faktörel etkileri çeşitli oranlarda olmakla birlikte kazalara neden olan kusurlar içerisinde insan unsurunun payı yüzde 98’ler düzeyindedir. Bu düzeyi azaltmada önemli yöntemlerden birisi eğitimdir. Hepimiz çocuklarımızı metropol hayatının bir parçası olarak trafik konusunda eğitip, geleceğe, sosyal sorumluluğu gelişmiş ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.