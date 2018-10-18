Çocuklar Tarsus'ta hayvanat bahçesini gezdi

Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi'ne üye çocuklar, Tarsus ilçesinde tarihi ve turistik yerler ile hayvanat bahçesini gezdi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, bakanlıkça hayata geçirilen 'Sosyal Uyum Eğitimleri ve Okul Destek' projeleri kapsamında çocukların, hem gezerek tarihi mekanları gördüğünü hem de eğitim aldığını söyledi. 40 çocuğun katıldığı etkinlikte, çocukların hayvanat bahçesi ile tarihi mekanları ve Nusrat Mayın Gemisi'ni ziyaret ettiğini kaydeden Sarı, "Amacımız çocuklarımıza ders dışı zamanlarda öncelikle tarihi ve turistik yerlerimizi gezdirerek tanıtıyoruz. Gezilerde çocuklarımıza olumlu davranış şekillerini öğretirken, sosyal hayatta ve insan ilişkilerinde ifade becerisi ve kişilik kazanmasına katkı sağlıyoruz. Bu tür sosyal faaliyetlerimize ilerleyen süreçte de devam edeceğiz" dedi.