Çocuklardan kortej yürüyüşü

Atatürk Caddesi üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediye binası önünden Cumhuriyet Alanına kadar yürüyen çocuklar, yol boyunca projeyi anlatan döviz ve pankartlar taşıdı.

Çocuk Hakları Çocuk Komitesi Koordinatörü Mustafa Sarı, amaçlarının kamuoyu duyarlılığı sağlamak olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda çocuklarımızı bekleyen en büyük tehlike ekran bağımlılığıdır. Çocuklarımızı mutlaka ekran bağımlılığından kurtarmalıyız. Bu konuda en büyük görev ailenin ve biz yetişkinlerindir. Çocuklar bağımlılıktan kurtulup çocukluklarını yaşamalıdır. Akranlarıyla oyun oynamalı, eğlenmelidir. Bu nedenle projenin yaygınlaştırılması için belediyelerimiz çocuk oyun alanları ve yeşil alan sayısını artırmalıdır" dedi.