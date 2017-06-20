Çocukların denize ölümüne atlayışı

Bazı bölgelerde denize giren çocukların kayalıklara rağmen tehlikeli atlayışları ise yürekleri ağza getiriyor.

Mersin’de 10 gündür etkili olan sıcak havalar vatandaşları bunalttı. Nemle beraber 40 derecenin üzerine çıkan ve bundan sonra da devam etmesi beklenen sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler bulmaya yöneldi. Birçok vatandaş sahillerde ağaç altlarında serinlerken, çocuklar ise soluğu denizde aldı. Yaşları küçük çocukların Atatürk Parkı içinde bulunan Balıkçı Barınağı’nın yanından kıyıda büyük kayalıklar bulunmasına rağmen denize tehlikeli atlayışları yürekleri ağza getiriyor. Çocukların atladıkları yerden, kayalıklara basarak çıkması da tehlike oluşturuyor.

Çoğu ailelerinden habersiz denize gelen çocukların tehlikeyi bilmelerine rağmen bazen de takla atarak atlamaları görenleri korkutuyor.