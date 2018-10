Çocukların telefonlarını gasp eden şahıslar polisten kaçamadı

Mersin'de 2 çocuğun elinden telefonunu zorla alıp kaçtığı iddia edilen zanlılar, bir petrol ofisinde yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ve Toroslar ilçesinde 2 küçük çocuğun telefonlarının gasp edildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, gasp yapılan 2 adreste de 28 plakalı beyaz renkli bir aracın bulunduğunu tespit etti. Ardından bölgelerde kontrollerini sıklaştıran ekipler, aracı bir petrol istasyonuna yakıt alırken yakaladı. Araç içerisinde bulunan M.A. ve A.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Arkadaşlarının yakalandığını gören S.O. ve M.N.T. isimli şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Çalışmalarını genişleten ekipler, M.N.T., İ.Y. ve S.O. isimli firari şüphelileri de yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmalarda, M.A. isimli şahıs her iki kapkaç olayını arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., A.M. ve M.N.T. kapkaç suçlarından, İ.Y. ise yağma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu sevk edildi. İ.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklandı. Kapkaç şüphelisi S.O.'nun ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların araçlarına yakıt aldığı esnada yakalandığı, diğer 2 şahıstan birinin ise yanındaki bıçağı bırakıp kaçtığı görüldü.