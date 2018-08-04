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04 Ağustos 2018 14:05

Çocukların yüzü SODES projesi ile gülüyor

Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen ’Sokakta ya da risk altındaki çocukların rehabilitasyonu’ projesi kapsamında yüzmeyi öğrenen çocuklar, ilk kez denizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocukların yüzü SODES projesi ile gülüyor

04 Ağustos 2018 14:05


SODES projesi kapsamında, şehrin değişik semtlerinden tespit edilerek projeye katılım sağlayan dar gelirli ailelerin çocukları, kurum tarafından Erdemli ilçesindeki Çocuk Hakları Merkezi’ne götürülerek denizle buluşmaları sağlanıyor. Hayatlarında ilk kez denizle buluşan çocuklar ise gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.


Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü olarak Mersin’de çocuk odaklı bir çok proje yürüttüklerini söyledi. Çocuklara yönelik projelerin uygulama merkezi olan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tahsis edilen Erdemli’deki 28 dönümlük yerleşkede, çocuk haklarına yönelik faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden Sarı, "Bu alanlar kamusal hizmet tanımına uygun olarak öncelikle çocuklarımıza yönelik sosyal projelerde kullanılmaktadır. Mersin sokaklarında çalışan ya da çalıştırılan risk altındaki çocuklarımızı mobil ekip çalışmalarıyla tespit edip projeye devamını sağlıyoruz. Ekonomik yoksulluk içinde olduğu yapılan incelene sonucu tespit edilen çocuklarımızın ailelerine, gerek vakıflardan gerekse bakanlığımızın sosyal ekonomik destek yardımlarıyla destekliyoruz. Amacımız hangi gerekçe ile olursa olsun sokaklarda, trafik lambalarında çocuk çalışmasını ya da dilendirilmesini önlemektir. Bu ve benzer projelerle Mersin diğer illerimize örnek olmuştur" dedi.




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