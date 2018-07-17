Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 16:12

Çocuklarına cinsel istismarda bulunan babaya mahkeme 183 yıl hapis cezası verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa 183 yıl 6 ay indirimsiz hapis cezası verdi.

Çocuklarına cinsel istismarda bulunan babaya mahkeme 183 yıl hapis cezası verdi

17 Temmuz 2018 16:12


Van’da 2011 yılında yaşanan depremden sonra ailesini alarak Tarsus’a yerleşen İ.Z., iddiaya göre o dönem 11 yaşında olan öz kızı Z.Z.’ye cinsel istismarda bulundu. Şiddet de uyguladığı kızına zorla cinsel içerikli videolar izlettirdiği öne sürülen İ.Z., diğer çocuklarını ve eşini de darp etmeye başladı. Z.Z. tehdit ve baskı nedeniyle yaşadıklarını annesine anlatamadı. İddiaya göre, 6 yıl boyunca 5-6 kez babasının tacizlerine maruz kalan Z.Z.’nin psikolojinin bozulmasından ve baba İ.Z.’nin davranışlarından şüphelenen anne ve büyük abla, küçük kızla konuşunca olay ortaya çıktı.


Z.Z.’den küçük olan 2 kızına daha önce tacizde bulunduğu öne sürülen İ.Z. ailenin şikayeti üzerine önce gözaltına alındı ve geçen aralık ayında tutuklandı.


Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 6’sı kız 7 çocuk babası İ.Z., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Karar duruşmasına çıkan İ.Z. 183 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.


Adliye önünde toplanan sivil toplum örgütleri çocuk istismarına tepki gösterdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç