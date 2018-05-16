Çölleşmeyle mücadele eğitimi tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ile Mersin ev sahipliğinde düzenlenen ’Çölleşme ile Mücadele Uluslararası Eğitim’ programına, 16 ülkeden toplam 27 kişi katıldı. 3 gün süren eğitimlerde, Erdemli ilçesinde Sıraç-Hacıalanı yol güzergahında tarımsal faaliyetler, sedir- ardıç rehabilitasyonu, ağaçlandırma uygulamaları, gelir getirici tür kapsamında ceviz ağaçlandırmaları görüldü. Katılımcılara, Yörük çadırlarında Yörük yaşantısı ve hayvancılıkla ilgili bilgi verilirken, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Çamlık Orman Deposunda yangın tatbikatı uygulamalı olarak gösterildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Alata Arastırma Ensitisü Müdürlüğü toplantı salonunda bölge müdürlüğü çalışmaları hakkında sunum yaptı. Ardından katılımcılara, okaliptüs endüstriyel ağaçlandırma uygulamaları, yerinde gösterildi. Eğitim programı, tüm katılımcıların sertifika almasıyla sona erdi.