Çukurova Gerdanlığı'nın ilk halkası açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyenin en iddialı projelerinden Çukurova'nın Gerdanlığı olarak tanımlanan Berdan Projesinin tamamlanan 1'nci etabı Ahmet Şafak ve Murat Boz konserleriyle açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, açılışta yaptığı konuşmada, Berdan Nehrinin kenarının örnek bir projeyle hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Can, “Dile kolay bugün sizlerle 48. açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Gündüz yorulmadan, gece uyumadan çalıştık, şimdiyse meyvelerini hep birlikte toplama vakti. Bu gurur hepimizin. Şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerimiz görüldüğü gibi ayrım yapmadan, ayırmadan yapıyoruz. Bölgenin ihtiyacına göre hizmet üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Maliyeti 20 milyon TL olan yaklaşık 120 dönüm alan içerisinde 3 adet lokanta, lunapark, kaykay pisti, yürüyüş yolları, büfe, çay ocağı, kamelyalar, oturma bankları, nilüfer havuzu, kuru havuz ve 2 tane otoparkın yer aldığı Çukurova'nın gerdanlığı olacak Berdan projemizin 1'nci etabını bitirdik. Bir yere baktığınızda orası atıl, çorak ve bakımsız, görünebilir. Ancak sizin oraya baktığınızda ne gördüğünüz değil, neyin hayalini kurduğunuz önemlidir. Bugün bu gördüğünüz Berdan Projesinde büyük bir hayali gerçekleştiriyoruz. Ve buradan gururla belirtmek isterim ki rengarenk, ışıl ışıl bir Tarsus için daha nice büyük hayalimiz var" dedi.

Konuşmaların ardından Ahmet Şafak ve Murat Boz konser verdi. Sanatçı Boz ile Şafak'ın parçalarına 10 binlerce kişi eşlik ederek, unutulmaz bir akşam yaşattılar.

Ahmet Şafak'a MHP Tarsus Kadın Kolları Başkanı Fethiye Rüzgar, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise Murat Boz'a hediyelerini takdim etti.

Program açılış kurdelesinin kesilmesi ve dualarla son buldu.