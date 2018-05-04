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04 Mayıs 2018 12:01

Çukurova Havalimanında üst yapı çalışmaları başlıyor

Türkiye’nin en büyük havalimanlarından biri olacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor.

Çukurova Havalimanında üst yapı çalışmaları başlıyor

04 Mayıs 2018 12:01


AK Parti Mersin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın her aşamasını yakından takip ettiği Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Havalimanında alt yapı hemen hemen tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda havalimanının pistleri ve apronu bitmiş olacak. Türkiye’nin en büyük terminallerinden birine sahip olacak Çukurova Havalimanı için üst yapı ihalesi Nisan ayında gerçekleştirildi. İşi alan firma ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşme imzaladı. Firma, havalimanın üst yapısına zaman kaybetmeden başlayacak, terminal binası yapımına hemen geçilecek. 2019’da tamamlanması planlanan havalimanı nihai aşamada 30 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak ve 7 bin 500 kişiye istihdam kapısı açacak. Yan sektörlerde de 3 bin kişiye istihdam oluşturulması bekleniyor. Havalimanın şehre bağlantısı için de çalışmalar aralıksız sürüyor. Mersinlilerin kolay ulaşımını sağlamak üzere otoyoldan havalimanına yol bağlantısı gerçekleştiriliyor. Ayrıca şehir merkezinden havalimanına hızlı tren ile ulaşım da 15 ile 20 dakikada mümkün olacak. Hızlı tren hattı şu an yapımı süren havalimanı yolunun ortasından geçecek. Havalimanı tamamlandığında Mersin’in turizmine, ticaretine ve tarımına çok önemli katkılar sunacak.




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