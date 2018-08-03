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03 Ağustos 2018 12:41

Çukurova’da örnek gösteri merkezi olacak

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Çukurova’da örnek gösterilecek olan 15 bin kişilik gösteri merkezi inşaatında sona doğru gelindiğini söyledi.

Çukurova’da örnek gösteri merkezi olacak

03 Ağustos 2018 12:41


Tarsus Belediyesi tarafından Kırklarsırtı Mahallesi’nde yaptırılan gösteri merkezi, cephe kaplama işlerinin ardından hizmete açılacak.


4 yılda 36 açılış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, belediyenin mega projelerinden olan gösteri merkezi inşaatında sona doğru gelindiğini söyledi. Can, “Sona doğru geldiğimiz 7 bin 538 kişilik oturma kapasiteli, içi ve dışıyla beraber toplam 15 bin kişiye hitap edecek olan Kırklarsırtı Gösteri Merkezi inşaatımız hızla devam ediyor. Birinci ihalemizi bitirdik, ikinci ihalemizi gerçekleştirdik. Şu anda yüklenici firma inşaata başladı, devam ediyor. Bugüne kadar membran çatı döşemesi ve koltukların montajı bitti. Park Bahçeler Müdürlüğümüz kendi öz kaynaklarıyla çimlendirme çalışmalarını tamamladı. İnşallah cephe kaplaması da bittikten sonra eylül veya ekim ayında bu gösteri merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimiz modern bir gösteri merkezine kavuşmuş olacak. Çukurova bölgesinde de örnek olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun’’ dedi.


Gündüz yorulmadan, gece uyumadan çalıştıklarını belirten Can, Cenab-ı Allah’ın izni, vatandaşların duası ve desteğiyle hizmete devam ettiklerini söyledi.




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