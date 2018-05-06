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06 Mayıs 2018 13:29

Çukurova’nın kuşları fotoğraflandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarsus Orman Okulu ve Birdpx Allı Turna Fotoğraf Grubunun ortaklığıyla gerçekleştirilen, ’Çukurova’nın Kuşları Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı’ başarıyla tamamlandı.

Çukurova’nın kuşları fotoğraflandı

06 Mayıs 2018 13:29


Kamp kapsamında Göksu Deltası, Tuzla, Erdemli ve Çamlıyayla’da kuşlar fotoğraflandı. Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı için Türkiye’nin yaklaşık 50 farklı şehrinden Mersin’e gelen 100 doğa fotoğrafçısı, Çukurova’nın kuşları için deklanşöre bastı. Kamp kapsamında ayrıca Lale Aktay, Fikret Can ve Orman Okulu öğretmenleri tarafından da 100 öğrenciye eğitim verildi.


250 kuş türü fotoğraflandı


Türkiye kuş türleri listesinde yer alan 484 türden 250’sinin 4 gün içerisinde fotoğraflandığı ’Çukurova’nın Kuşları Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı’nda, özellikle yerli türlerden Turaç, İzmir Yalıçapkını, Alaca Yalıçapkını, ilkbaharda üremeye gelenlerden Zeytin Mukallidi, Büyük Cılıbıt, Kara Leylek, Çeltikçi ile rastrantısal sürpriz türlerden Karaayaklı Martı, Sürmeli Kumkuşu ve Deniz Düdükçünü gibi kuş çeşitleri fotoğraflandı.


Kamp kapsamında Tuzla’ya giden fotoğrafçılar tarafından misinaya sarılmış halde bulunan bir flamingoya rastlayan fotoğrafçılar kuşun hayatının kurtararak Adana Av Koruma’ya teslim etti. 4 gün boyunca Tarsus Gençlik Kampı’nda konaklayan doğa fotoğrafçıları, Çukurova Bölgesinin tanıtımına büyük katkı sunacak olan organizasyonu başarı ile sona erdirdi. ’Çukurova’nın Kuşları Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı’ kapsamında çekilen fotoğraflar ile ’Çukurova’nın Kuşları’ kitabı oluşturulacak.


Tarsus Orman Okulu Genel Koordinatörü Hakan Şeker, kamp kapsamında ayrıca okul öncesi ve ilkokul çocuklarına yönelik bir Orman Okulu Eğitimi uygulamasının da yapıldığını belirtti.


“Göksu Deltası inanılmaz güzel bir yer”


Uzun yıllar boyunca kuş gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı yapmış olan ve Mersin’e İstanbul’dan gelen Fotoğrafçı Fikret Can, "Bugün 70 yıl evveline gittim. Onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu fırsatı şahsen bize veren Allı Turna Birdpx Grubuna, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Şunu da vurgulamak isterim ki, hakikaten Göksu Deltası inanılmaz güzel bir yer. Zaten Türkiye’nin gözbebeği sulak alanlarından birisi. Dün Tuzla’ya gittim ve oraya da hayran kaldım” dedi.




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